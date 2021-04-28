В Тюмени проходит круглый стол по правилам посещения парков в пожароопасный период

В Тюмени проходит круглый стол о правилах посещения парков в пожароопасный период. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам напоминают о правилах посещения парков и дачных участков в пожароопасный период. Экспертная встреча проходит на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В круглом столе принимают участие:

Виталий Флянц – заместитель директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени;

Сергей Скурихин – инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области;

Андрей Михнович – директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Участники встречи рассказывают, до какого периода запрещено посещать леса, что нельзя делать на своем дачном участке или на территории частного дома в период действия особого противопожарного режима.

Отдельное внимание уделено посещению городских парков и скверов. Спикеры поведают, смогут ли горожане отправиться в майские праздники на шашлыки в специально оборудованные для этого места.