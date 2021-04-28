У пенсионера из Тюмени похитили деньги под предлогом продажи зубных протезов. Фото: Ольга Крыльцова

В один из отделов полиции Тюмени обратился 63-летний местный житель. Мужчина сообщил, что хотел приобрести зубные протезы на одном из сайтов в сети интернет, но стал жертвой мошенников.

Пенсионер пояснил, что перевел шесть тысяч рублей наложенным платежом, но получил совсем другой товар. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

– В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи правопорядка устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, – отметили в пресс-службе управления МДВ по Тюменской области.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными при совершении покупок на неизвестных сайтах. Не надо переводить продавцам денежные средства до момента получения товара.