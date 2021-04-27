Тюменцы жалуются на «коммуналку» в соцсетях. Фото: Ольга Крыльцова

Жители Тюменской области, которые размещали свои посты в социальных сетях, больше всего недовольны сферой ЖКХ (1 554 обращения). На втором месте в топе жалоб – уборка дорог от снега (906), на третьем – благоустройство (869). Данные приводит Центр управления регионом.

Стоит отметить, что в марте местных жителей больше всего волновали вопросы образования – 516 обращений. Но по итогам квартала эта тема опустилась на пятое место, уступив жалобам по поводу жизнеобеспечения, транспорта, медицины и безопасности.

– В январе сотрудники зафиксировали жалобу от жительницы Тобольска на огромного бездомного белого пса, от которого можно было ожидать чего угодно. В ответ администрация Тобольска выслала инструкцию, как правильно самостоятельно подать заявку на отлов безнадзорных животных. Затем потребовалась помощь жителям областной столицы, которые жаловались на собачий лай. Им рекомендовали обращаться в МКУ «ЛесПаркХоз», – рассказали алгоритм работы в ЦУР Тюменской области.

Также стало известно, что больше всего обращений поступает от жителей Тюмени (1 301), Тобольска (890) и Ишима (563).