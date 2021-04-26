В Тюмени маршрутка на зебре сбила трехлетнего малыша. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Мелиораторов в Тюмени сегодня, 26 апреля, под колеса маршрутки, следующей маршрутом № 4, угодил трехлетний малыш. В это время семья шла в детский сад.

– Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с папой, катя рядом велосипед. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил травму руки. Родитель не пострадал, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в последнее время в городе участились случаи наезда на пешеходов. Поэтому сотрудники ГИБДД просят местных жителей напомнить своим детям о правилах безопасности на дороге.