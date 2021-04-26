В Тюмени выгорело 83 гектара сухой травы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за одни лишь сутки произошло 70 пожаров. В регионе сохраняет неблагоприятная пожароопасная обстановка.

По информации местного оперативного штаба, за прошедшие сутки возникло 70 природных и ландшафтных пожаров. Огонь уничтожил более шести тысяч гектаров.

– 25 апреля в районе выезда из Тюмени в сторону Велижанского и Тобольского трактов было сильное возгорание полей, площадь пожара составила более 83 га. Из-за сильнейшего задымления между развязкой Велижанского и Тобольского трактов было перекрыто дорожное движение, которое восстановлено после 17 часов, – рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Всего с начала 2021 года в Тюменской области произошло 63 лесных и 379 ландшафтных пожаров, общая площадь возгорания составила более 85 тыс. га.