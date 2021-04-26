В Ялуторовске экс-чиновницу судят за служебный подлог. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В январе 2021 года сотрудница контролирующего органа пожелала завысить показатели своей работы. Ради этого она незаконно составила административный протокол в отношении бизнесмена якобы за отсутствие дезинфицирующего средства и недостаточного количества масок.

– Сам же предприниматель не работал из-за низкого потока покупателей и нарушений не допускал. Он вынужден был подписать сфабрикованный чиновницей в отношении него протокол, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

После этого суд вынес решение о приостановлении деятельности коммерсанта на 5 суток. Злоупотребления чиновницы выявили полицейские. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направлены в суд.