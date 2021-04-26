Как прикрепить ребенка к школе, тюменские родители могут уточнить на «Госуслугах»

На Госуслугах появилась новая вкладка «Зачисление в образовательное учреждение». Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Подать заявление в электронном виде для оказания какой-либо услуги – сегодня такую возможность предоставляют почти в каждом ведомстве. При этом многие констатируют факт: режим самоизоляции послужил катализатором для развития информатизации, ведь решения многих житейских вопросов перешли в онлайн-режим.

Так, по данным Управления Росреестра по Тюменской области за первый квартал 2021 года число электронных заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость возросло на 76,2% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Это 43,51% от общего количества заявлений.

Кроме того, в тюменском Росреестре наблюдается динамика роста по заявлениям, поданным в электронном виде на регистрацию прав, она составила 106,7%. Ведомство напомнило, что все услуги переведены в электронный формат.

Рост количества пользователей зафиксировано и на «Госуслугах». Платформой «Госуслуги. Решаем вместе» тюменцы стали пользоваться в полтора раза чаще. Если в феврале на портал поступило 3 795 обращений, то в марте их число выросло до 6 231.

Напомним, что на «Госуслугах» можно записаться на прием к врачу или на вакцинацию, решить вопросы социального обслуживания, направить обращение в исполнительный орган власти, получить актуальную информацию о господдержке, а также уплатить госпошлины и многое другое.

Кстати, на портале появилась новая вкладка «Зачисление в образовательное учреждение», с помощью с которой департамент образования и науки Тюменской области информирует о нюансах прикрепления дошкольников к образовательным учреждениям.