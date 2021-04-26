В Тюменской области в 2021 году отремонтируют почти 150 километров дорог. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области в 2021 году отремонтируют более 149 километров дорог в рамках утвержденного обновленного паспорта национального проекта «Безопасные качественные дороги». Регион участвует в реализации проекта уже четыре года, и за это время обновилось свыше 800 км дорог местного, регионального и федерального значения.

В рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» пройдут мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городах, а также увеличению числа камер фото- и видеофиксации.

Также станет больше контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов, что позволит повысить качество и долговечность дорожного покрытия. Вырастет и доля заключаемых контрактов на принципах жизненного цикла.

Благодаря реализации комплекса мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» предусмотрено снижение смертности в результате ДТП. А проект «Автомобильные дороги Минобороны России» позволит привести в нормативное состояние ведомственные дороги, что повысит доступность и привлекательность работы в воинских частях.