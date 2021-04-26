Погода на 26 апреля в Тюмени: ночной дождь ослабнет утром

В Тюмени ночной дождь ослабнет утром. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 апреля, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 – 7, днем – плюс 13. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 – 11 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 8 метров в секунду.

26 апреля отмечается день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской. В народе Фомаида считается укротительницей страстей. Наши предки наблюдали за выделением березового сока: если у березы было много сока, считалось, что лето дождливым будет. В это время появляются первые весенние цветы (при теплой весне появляются раньше), зеленеет малина.