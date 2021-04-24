В Тюмени стартует Всемирная неделя иммунизации Фото: pixabay.com

С 26 апреля начинается Всемирная неделя иммунизации. Врачи-педиатры тюменской областной больницы №19 подчёркивают важность иммунизации, особенно для сохранения здоровья детей.

Каждый год в Тюменском районе проводят плановую вакцинацию детей – их здесь живет 30 166, в том числе почти 1 300 - в возрасте до года. Только за три месяца 2021 года в районе родилось 300 ребятишек.

Вакцинация детей проводится не только в рамках национального календаря по возрасту, но и по эпидемическим показаниям, это прививки, проводимые при вспышках таких инфекционных болезней, как корь, бруцеллез, менингит, в качестве экстренной профилактики, если ребёнок контактировал с больным опасной инфекцией.

Нельзя ставить прививки при острой инфекции, заболевании в острой форме или обострении хронической патологии, аллергии на компоненты вакцины.

- В календаре вакцинации прописаны прививки как для детей, так и для взрослых. Он - руководство к действию для всех педиатров, терапевтов и семейных докторов, - поясняет Сергей Черных, заместитель главного врача ОБ №19.

Сергей Черных также рассказал, что в рамках Всемирной недели иммунизации во всех структурных подразделениях больницы разместят памятки и санитарные бюллетени о том, какие бывают инфекции и как их предупредить. Для воспитанников детских садов и учащихся школ проводят лекции и беседы с родителями, часто болеющими людьми и пациентами с хроническими патологиями, а также беременными.