Тюменские ветеринары рекомендуют избавляться от паразитов Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские ветеринары рекомендуют обрабатывать животных от паразитов вовремя, это важный аспект в жизни домашних кошек и собак.

- Я раньше, как и многие, придерживалась неправильной схемы дегельминтизации, но я учусь и развиваюсь и теперь знаю, как правильно обрабатывать животных от внутренних паразитов, - говорит ветеринар одной из тюменских клиник Ольга Алентьева.

По её словам, щенков нужно глистогонить в 2, 4, 6, 8, 12, 16 недель, а котят в 3,6,8 недель вместе с матерью. Далее до шестимесячного возраста - каждый месяц, а затем - раз в три месяца. Препараты специалист советует выбирать широкого спектра, чтобы добиться максимального эффекта и приобретать их лучше в зоомагазине.

- Сейчас огромный выбор таблеток, суспензий, капель. Не нужно покупать «человеческие» препараты. Глистогонить нужно животное до конца жизни. И помните, что молодые и пожилые особи сильнее и хуже переносят глистную инвазию. Кстати дегельминтизации никак не влияет на печень, почки, желудок и т.д. Может быть только индивидуальная непереносимость компонентов препарата, - уточняет ветеринар.

Важно чётко следовать инструкции и давать препарат по весу и ни в коем случае не меньше.

Если в доме несколько животных, лучше обрабатывать их от внутренних паразитов в одно время. От гельминтов у животных может быть много проблем, может даже наступить смерть, поэтому рекомендуют не пренебрегать профилактикой.