Тюменские нейрохирурги спасли пациентку с разрывом двух аневризм головного мозга

Тюменские нейрохирурги спасли пациентку с разрывом аневризм головного мозга Фото: pixabay.com

Хирурги ОКБ № 2 провели операцию пациентке после разрыва двух аневризм головного мозга. Женщину привезли в областную клиническую больницу № 2 с подозрением на аневризму сосудов головного мозга. Её срочно направили на стационарное лечение специалисты поликлиники по месту жительства, куда пациентка обратилась с жалобами на головную боль и рвоту.

По симптомам врачи заподозрили у пациентки аневризму сосудов головного мозга. А уже в нейрососудистом центре ОКБ № 2 женщине провели дополнительное обследования, которые выявило две разорвавшиеся аневризмы. Это редкий случай, поэтому выбор тактики и объема операции принимался операционной бригадой вместе с заведующим нейрохирургическим отделением ОКБ № 2 Дмитрием Воробьевым.

Опасность аневризмы в том, что длительное время болезнь может не давать никаких симптомов и находят ее только при разрыве. Участок артерии головного мозга расширяется и выпячивается под напором крови, и любой перепад артериального давления и изменение структуры сосуда может привезти к его повреждению, разрыву и обширному кровоизлиянию в мозг, что опасно для жизни человека.

Разрыв аневризм у пациентки случился за короткий промежуток времени, и оставалась угроза повторного разрыва, с возможным серьезным нарушением кровоснабжения целых участков головного мозга.

– Сочетание одинаковых аневризм в разных бассейнах – это достаточно редкое явление. Нами было принято незамедлительное решение о купировании сразу двух аневризм на одной операции. При оперативном вмешательстве мы наложили две постоянные клипсы на аневризмы, таким образом они были выключены из сосудистого русла, – комментирует врач-нейрохирург ОКБ № 2 Сайди Гаибов.

Операцию проводили опытные специалисты: врачи-нейрохирурги Араксия Серобян и Сайди Гаибов, анестезиолог Александр Поповских. В ОКБ № 2 подобная операция с купированием двух аневризм одновременно первая в истории.

Но всё прошло успешно, и женщину выписали под наблюдение специалистов поликлиники.