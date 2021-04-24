В Ишиме появится приют для безнадзорных собак и кошек Фото: Юлия Кучеренко

В Ишиме до конца года откроют муниципальный приют на 78 мест для безнадзорных собак и кошек. Он будет расположен на улице Заречной, подрядная организация приступила к ремонту, и в планах закончить его до июня. При необходимости количество мест для содержания животных можно будет увеличить до 100.

– Специалисты огородят приют с соблюдением установленных нормативов, организуют теплые и уличные вольеры, ветеринарный кабинет, площадку для прогулок и места для отдыха животных. Сейчас решаем вопрос по количеству рабочих мест, – рассказал заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов.

Приют сможет обслуживать не только Ишим, отметил замглавы, но и близлежащие районы: Ишимский, Сладковский, Абатский, Викуловский, Сорокинский, Казанский, Бердюжский, Омутинский и Голышмановский. Муниципалитеты будут самостоятельно отлавливать беспризорных животных и привозить на передержку в приют.