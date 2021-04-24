В Заводоуковском краеведческом музее проводится конкурс ко Дню Победы Фото: pixabay.com

Заводоуковский краеведческий музей готовится к празднованию Дня Победы и одним из пунктов праздничной программы станет подведение итогов конкурса «Салют, Победа!».

По замыслу организаторов конкурса творческих работ, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в нём примут участие воспитанники детских садов округа и школьники. Принимаются как самостоятельные поделки, так и изготовленные с помощью родителей или педагогов. Не запрещено и коллективное творчество.

Оценивать работу будут по критериям: тематика, оригинальность и творческий подход, аккуратность и т.д. Победителей определят в трёх возрастных категория: дошкольники, младшие школьники , учащиеся средних и старших классов.

В музее готовы до 1 мая принять к участию в конкурсе рисунки, открытки, поделки и стихи, посвященные Великой Победе. С 1 по 20 мая конкурсные работы станут экспонатами специальной выставки в Заводоуковском музее. А итоги подведут и выставят на сайте музея и в социальных сетях 25 мая, тогда же планируется награждение победителей дипломами и памятными подарками.