Ольга Романец прокомментировала предложение Владимира Путина предоставить регионам новые инструменты развития инфраструктуры

"Считаю, что инфраструктура — это фундамент развития экономики" Фото: Комсомольская правда

Оглашая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин назвал соцферу и инфраструктуру одними из важнейших тем. По его словам, сейчас Россия имеет все возможности для того, чтобы нарастить инвестиции в инфраструктуру и предложить регионам новые инструменты развития.

- Сейчас за счет возможностей бюджета и наших резервов мы можем нарастить вложения в поддержку инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития, - прокомментировал глава государства.

- Считаю, что инфраструктура — это фундамент развития экономики. Президент озвучил в послании действительно важный и нужный инструмент - инфраструктурные кредиты для регионов. Сейчас мы участвуем в формировании перечня таких проектов, которые могут быть профинансированы через этот механизм, в том числе планируем включить и проекты по созданию инфраструктуры для бизнеса, - поделилась экспертным мнением генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.