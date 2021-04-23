Наталья Логинова – о важности вакцинации против коронавирусной инфекции в Тюменском регионе

"Сегодня вся та вакцинация, которая прибывает в регион, максимально распространяется на всей территории" Фото: vk.com/medicine72 Фото: Соцсети

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации. Глава государства обозначил, что у всех россиян должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.

– Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами, – добавил он.

Наталья Логинова, директор департамента здравоохранения Тюменской области, считает продолжение кампании по вакцинации против COVID-19 одной из основных задач региона.

– Эту задачу мы четко для себя понимаем и знаем, какое количество тюменского населения мы должны привить. Сегодня вся вакцина, которая прибывает в регион, максимально распределяется на всей территории. Мы приглашаем и на мобильные пункты вакцинации, а также на выездные, о которых говорил много президент, – сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.