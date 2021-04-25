Ишимская школьница получила диплом первой степени всероссийском конкурсе. Фото - pioner72.ru.

Ишимская школьница получила диплом первой степени на XXVIII конкурсе им. В.И. Вернадского. Светлана Зубрилина из села Прокуткино представила исследование «Все мы жили ожиданием победы (по материалам газеты «Серп и молот»)».

– Думала, что меня разыграли. И как бы сильно я не ждала результатов конкурса, все равно новость о победе стала полной неожиданностью. Ребята из команды сразу поздравили, а я от чувств даже расплакалась. Исследование длилось целый год, я проделала огромную работу, тем ценнее результат, – приводит слова Светланы издание «Тюменская линия».

Для того чтобы узнать, как прошли годы войны в родном Ишимском районе, девушка обратилась в государственный архив Ишима, там она взяла подшивки местной газеты, которая тогда называлась «Серп и молот», с 1941 по 1945 годы. К слову, газета выходила два раза в неделю, то есть школьница кропотливо изучила 384 номера газеты. Она выбирала материалы, которые более всего отражали, как люди жили и ждали победы.