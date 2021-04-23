Тюменка оформила онлайн-кредит на 800 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени женщина стала жертвой мошенников. Всё началось с телефонного звонка от незнакомца, который представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на её имя.

Для того чтобы якобы предотвратить незаконные действия, женщину убедили самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

– 47-летняя горожанка поверила звонившему и выполнила все условия. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Управления МДВ по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, а также их местонахождение.