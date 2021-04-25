В детской поликлинике Ялуторовска перешли на электронные медкарты. Вместе с бумагой исчезла проблема поиска и доставки медицинских карт до врачебных кабинетов.

– Электронная карта сразу доступна в кабинете доктора, все необходимые документы отсканированы и прикреплены к ней. Врачи имеют электронные подписи. А бумажная картотека, занимавшая большие площади, переехала в архив, – рассказала главная медсестра больницы Татьяна Матушкина.

Освободились от лишней работы с бумагами и медрегистраторы, и теперь у них больше времени и сил на непосредственное общение с родителями маленьких пациентов.