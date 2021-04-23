Тюменец нанес тяжелые увечья шваброй своей сестре. Фото: Ольга Крыльцова

В полиции Нижнетавдинского района поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила 66-летняя женщина с множественными телесными повреждениями. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила обстоятельства произошедшего.

Пострадавшая находилась дома с пьяным братом. Между ними возник конфликт, тогда мужчина схватил металлическую швабру и начал ей бить сестру.

– Потерпевшая выбежала на улицу, где родственник продолжил наносить ей телесные повреждения. Происходящее увидел местный житель, который оттолкнул злоумышленника и вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 58-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции. Следственным отделением возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.