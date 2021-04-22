Центр поддержки добровольческого движения Тюменской области прокомментировал решение президента поощрить активную и талантливую молодежь

"Мы на несколько шагов опережаем другие регионы" Фото взято со страницы официального сообщества Вконтакте "Добровольческое движение | Тюменская область" Фото: Соцсети

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о решении поощрить активную и талантливую молодежь России. Особо значимой президент назвал работу волонтеров.

– Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, в готовности помочь тем, кто нуждается в помощи. Миллионы стали волонтёрами, выстраивали маршруты помощи от человека к человеку. Конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в волонтерских и творческих инициативах, олимпиадах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путёвку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали, – отметил глава государства.

В Координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения Тюменской области рассказали, что значат поддержка и внимание со стороны власти для тюменского волонтёрского движения, а также поделились итогами рабочей деятельности.

– Отрадно, что президент ежегодно упоминает добровольцев и труд добровольцев в своем послании. Для нас очень значимо, что данное движение начало получать столько внимания на федеральном уровне. Россия опережает многие страны по развитию волонтерства. Наш ресурсный центр в прошлом году вошел в топ-10 региональных центров по поддержке добровольческого движения. Мы на несколько шагов опережаем другие регионы. В планах – развивать новый виток направлений и поддерживать разработанные. В регионе по развитию волонтерства работают 47 организаций, мы планируем усилить их работу, укрепить статус, а также материально-техническую базу, – прокомментировала руководитель Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Алёна Дюрягина.