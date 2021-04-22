В ГУС Тюменской области прокомментировали наставление Путина увеличить показатель ввода жилья

"В этом году мы вошли в число регионов-лидеров по выдаче разрешений на строительство жилья" Фото: 2gis.ru

Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором указал на области, заслуживающие отдельного внимания. Это вопросы здравоохранения, социальной политики и экономики и другие. Не обошел вниманием президент и вопрос жилья. Владимир Путин рассказал, что в России в прошлом году ввели 80 млн кв. метров жилья Он призвал увеличить показатель до 120 млн кв. метров.

В Тюменской области ежегодно вводится более миллиона и полуторамиллиона квадратных метров жилья. Каждый год мы перевыполняем план по вводу жилья. За прошлый 2020 год у нас введено 1 млн 584 тыс кв. м жилья, а на следующий 2022 год запланировано выполнить целевой показатель в размере 1 млн 599 тыс кв. м.

Также в управлении отметили, что, несмотря на сложную ситуацию, образовавшуюся ввиду пандемии, в регионе ситуация со строительством жилья стабилизирована и развивается с соблюдением нужных темпов. Показатели нынешнего 2021 года показывают хорошую динамику по выдаче разрешений на строительство жилья.

– В этом году мы вошли в число регионов-лидеров по выдаче разрешений на строительство жилья, в которых числились Московская область, Ростовская область и Республика Татарстан. У нас по состоянию на апрель уже выдано 49 разрешений на строительство. Для сравнения: за весь прошлый год было 123, то есть сейчас мы только за первый квартал выдали почти половину от этой цифры. Мы надеемся и в этом году достичь необходимых статистических цифр. С учетом того, что ежегодно Тюменский регион перевыполняет план по строительству жилья, достижение этой цели вполне возможно, – прокомментировали в пресс-центре Главного управления строительства Тюменской области.