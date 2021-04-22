Ольга Швецова прокомментировала решение президента расширить программу диспансеризации. Фото - Тюменская облдума.

Руководитель Регионального исполнительного комитета Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Ольга Швецова прокомментировала решение президента расширить программу диспансеризации. Он назвала такое решение своевременным.

– Задача государственной важности - выйти на устойчивый рост численности населения, повысить продолжительность жизни, а это возможно при выявлении заболеваний на ранней стадии. Именно эту цель и преследует диспансеризация. В первую очередь внимание врачей направлено на выявления наиболее опасных онкологических заболеваний, – отметила депутат Тюменской областной Думы шестого созыва.

Швецова также добавила, что своевременный визит к врачу существенно снизит риск развития болезни. За три месяца этого года в Тюменской области выявлено 12 случаев злокачественных новообразований, и, что важно, 9 из них на ранней стадии.