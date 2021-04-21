Дмитрий Петрулев прокомментировал меры поддержки бизнеса из Послания президента РФ.

Заместитель председателя комитета по развитию молодежного предпринимательства Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Петрулев заявил о важности мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он прокомментировал основные тезисы из послания президента России Владимира Путина по этому вопросу.

– Те меры, которые принимались в 2020 году и принимаются сейчас, действительно помогают предпринимателям выбраться из трудного положения, в которое их загнала пандемия коронавируса. Сейчас одной из глобальных целей в стране является помочь бизнесу быть достаточно развитым для самых высоких требований, – отметил Дмитрий Петрулев.

Напомним, что Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Среди уже имеющихся: снижение налогов, увеличение количества льготных кредитов, а также расширение сбыта, привлекая к госзакупкам крупные российские компании.