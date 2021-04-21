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Общество21 апреля 2021 15:07

Дмитрий Петрулев прокомментировал меры поддержки бизнеса из послания президента РФ

Сергей Швецов
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Дмитрий Петрулев прокомментировал меры поддержки бизнеса из Послания президента РФ.

Дмитрий Петрулев прокомментировал меры поддержки бизнеса из Послания президента РФ.

Заместитель председателя комитета по развитию молодежного предпринимательства Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Петрулев заявил о важности мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он прокомментировал основные тезисы из послания президента России Владимира Путина по этому вопросу.

– Те меры, которые принимались в 2020 году и принимаются сейчас, действительно помогают предпринимателям выбраться из трудного положения, в которое их загнала пандемия коронавируса. Сейчас одной из глобальных целей в стране является помочь бизнесу быть достаточно развитым для самых высоких требований, – отметил Дмитрий Петрулев.

Напомним, что Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Среди уже имеющихся: снижение налогов, увеличение количества льготных кредитов, а также расширение сбыта, привлекая к госзакупкам крупные российские компании.