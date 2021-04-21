Ревнивый тюменец пригрозил супруге топором. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение от 36-летней жительницы села Онохино. Женщина сообщила, что гражданский супруг угрожает ей убийством.

Прибывший по указанному адресу участковый уполномоченный установил, что потерпевшая распивала алкогольные напитки с сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт из-за ревности.

– Подозреваемый схватил топор и, замахиваясь, начал высказать угрозы убийством. Полицейские задержали мужчину, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания в отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет.