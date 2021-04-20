Меньше чем за месяц клещи присосались к 400 тюменцам. Фото - wikipedia.org.

Меньше чем за месяц – с 30 марта – клещи присосались к 399 тюменцам, из них 116 детей. За аналогичный период прошлого года с такой проблемой к медикам обратилось 224 человека, а в 2019-м – 262.

– Укусы зарегистрированы в Тюмени, Заводоуковске, Ишиме, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском районах. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано, – сообщили в пресс-службе местного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в случае присасывания клеща нужно сразу же звонить в скорую. Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии.

На сегодняшний день специалисты исследовали 347 клещей, в семи обнаружены боррелии. С начала 2021 года против клещевого энцефалита привито 27 309 человек, из них 7 929 – дети, 19 380 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска. Запланировано проведение акарицидных обработок на 6 500 га, в том числе 1 500 га – на территории летних оздоровительных организаций.