Тоболяк нашел воришку с дачного участка с помощью фотоловушки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении с дачного участка фотоловушки обратился 64-летний мужчина. Заявитель пояснил, что ему на телефон пришла фотография незнакомого мужчины, зафиксированного фотоловушкой.

Приехав на дачу, собственник обнаружил, что устройство пропало. Ущерб составил шесть тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили воришку. 43-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

– Выяснилось, что он намеренно приехал на территорию дачных участков в поисках ценного имущества. Он сорвал навесной замок и проник в сарай потерпевшего, откуда и похитил фотоловушку, после чего спрятал её и позже хотел продать, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время похищенное изъято сотрудниками полиции и будет возвращено законному владельцу. Подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.