В Заводоуковске молодой человек в четвертый раз сел пьяным за руль. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя. Мужчина не раз садился нетрезвым за руль автомобиля, но исправляться так и не собирался.

Днем 30 октября 2020 года сотрудники ГИБДД на улице Рябиновой остановили автомобиль ВАЗ-21120, которым управлял фигурант. Водитель был явно пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Было возбуждено уголовное дело. В период дознания он снова сел за руль машины в нетрезвом состоянии, что закончилось вторым уголовным делом.

– Ранее заводоуковца три раза судили и приговаривали к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Между тем на путь исправления он так и не встал, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге суд окончательно назначил подсудимому 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.