«Банковские» аферисты развели ялуторовчанина на 150 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В межмуниципальный отдел полиции Ялуторовска обратился житель района с заявлением о хищении денег с его счета. Заявитель пояснил следователю, что на сотовый телефон ему поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка, клиентом которого он является.

Ему сообщили, что от его имени подана заявка на кредит, но получателем указан совсем другой человек. Чтобы не допустить оформление займа мошенником, необходимо взять данный кредит и перевести на безопасный счет, с которого затем кредит и будет погашен.

– Ялуторовчанин через онлайн-приложение оформил кредит, затем продиктовал номер своей карты и секретный код, при этом его заверили, что реквизиты сотрудники не услышат, а все будет происходить в тоновом режиме. После списания кредита в сумме около 150 тысяч рублей, мужчина осознал, что попался на уловку аферистов, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.