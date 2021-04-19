В Тюмени подстригут живую изгородь. Начнут со сквера Депутатов и улицы Республики

В Тюмени подстригут живую изгородь. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени подстригут живую изгородь. Кроме того, специалисты снесут аварийные деревья, которые могут навредить горожанам или их имуществу.

Работы стартуют в сквере Депутатов, на улице Республики, Цветном бульваре, далее – площадь Борцов Революции, Единства и Согласия, а также улица Мелиораторов. Более чем 100 территорий областного центра обретут опрятный, эстетичный вид.

– В 2021 году будет проводиться уход за зелеными насаждениями, которые высажены в рамках компенсационного озеленения 2018 – 2019 гг., а также посадок 2020 г. – всего более 20 тысяч молодых деревьев. Подрядчики будут поливать молодые деревца, удалять сорняки и рыхлить приствольные лунки, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

Специалисты Единого центра озеленения Тюмени отмечают: какими бы выносливыми и устойчивыми к городским условиям ни казались зеленые насаждения, к ним необходим правильный подход, регулярный уход и забота.