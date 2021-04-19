Комфортно и тепло: публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю

Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на это неделе ожидается довольно комфортная температура, которая достигнет отметки 13 градусов выше нуля. Осадков не ожидается.

Так, во вторник, 20 апреля, жителей областной столицы ждет резкое потепление до девяти градусов со знаком плюс. Правда, ночью будет все так же холодно – минус семь. Плюсовые значения в ночное время суток установятся лишь с пятницы.

Кстати, в четверг станет еще теплее – до плюс 13. В этот день будет ярко светить солнце, в другие же дни ожидается переменная облачность. Всю неделю будет дуть юго-восточный ветер 3-6 метров в секунду с порывами 8-12 метров в секунду.

В ближайшие выходные, 24 и 25 тюменцев, по прогнозам местных метеорологов, также ждет теплая погода – около 12-13 градусов днем и плюс 4 ночью. Что касается следующей недели, то особых изменений ждать не стоит. Лишь в понедельник горожан побеспокоит небольшой дождь.