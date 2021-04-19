На улице Холодильной в Тюмени отключат три светофора. Фото: Вадим Бегун

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 19 апреля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Холодильной и Котовского, Холодильной и ул. Фабричной, на ул. Холодильной в районе школы № 5, а также с 8.00 до 20.00 – в Заречном проезде в районе дома № 37.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.