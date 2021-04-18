Тюменьстат узнает, кто из выпускников вузов и ссузов работает по специальности, а кто - нет Фото: Татьяна Коркина

Выборочное исследование среди выпускников, получивших высшее и среднее профессиональное образование в 2006-2010 годах, проведет Тюменьстат. По информации портала «Вслух.ру», специалисты оценят, насколько их фактическое трудоустройство соответствует профессиям, на которые они учились.

Такое исследование проводится раз в пятилетку, и в 2021 году оно продлится с апреля по сентябрь. В обследовании поучаствуют 543 человека из Тюменской области, 537 – из ХМАО-Югры и 475 – из ЯНАО. Все полученные сведения – конфиденциальны, их обработку проведут при условии обезличивания.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», с 2009 года в нашем регионе действует программа стажировки для выпускников вузов и ссузов по полученным специальностям. Её основная цель – получить первоначальный опыт и стаж для дальнейшего продолжения карьеры по профилю.