Гиды 55+ расскажут тюменцам о строительстве банно-прачечного поезда для бойцов Советской армии Фото: Татьяна Коркина

Автобусный литературно-патриотический тур по местам Тюмени времен Великой Отечественной войны состоится 20 апреля в 12 часов. Активные гиды 55+ покажут участникам знаковые места города, расскажут о строительстве и оснащении банно-прачечного поезда для бойцов Советской армии и о работе госпиталей и эвакуированных заводов.

Как сообщает «Тюменская линия», чтобы усилить эффект присутствия, прочтут собственные стихи и произведения советских авторов, посвященные подвигу народа в Великой Отечественной войне.

На одной из остановок участники экскурсии сделают зарядку, поучаствуют в познавательной программе, исполнят фронтовые песни и ответят на вопросы тематичекой викторины.

Для участия в экскурсии нужно записаться по телефону 51-77-05.