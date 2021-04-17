Водителей Тюменской области привлекают к ответственности за незаконную тонировку Фото: Татьяна Коркина

Мероприятия по выявлению нарушений светопропускаемости стекол автомобилей проводят сотрудники ГИБДД в Тюменской области во всех муниципалитетах региона. По информации областной Госавтоинспекции, за незаконную тонировку автоинспекторы каждый день привлекают к административной ответственности 40-70 водителей. С начала 2021 года в Тюменской области выявлено более 8 тысяч таких нарушений.

Если водителя поймали с тонировкой, и он добровольно не снимает темную пленку со стекол, ему выдается требование об устранении недостатков. Если водитель не выполняет требование в установленный полицейскими срок, он подвергается административной ответственности. Решение о санкциях применяет суд, вплоть до административного ареста до 15 суток.

Стекла автомобилей, тонированные с нарушением ГОСТ, затрудняет поиск нарушителей, в т.ч. пьяных водителей или людей, совершивших правонарушения или преступления.