В Тобольске медсестры повторили танец из клипа Little Big

Тобольские медсестры и студенты-медики приняли участие в челлендже, приуроченном ко Дню здоровья. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, такой необычный флешмоб объявила региональная Ассоциация медицинских сестер. Сотрудники больниц присылают видеоролики до сих пор.

По словам организаторов челленджа, энергичную утреннюю зарядку на Базарной площади под музыкальное сопровождение, с фитнес-инструкторами организовали около сотни человек. Например, сотрудницы областной больницы № 19 повторили танец из клипа Little Big на песню Uno, а 17 казанских медсестер вышли на воркаут-площадку.

В больнице отметили, что важный фактор улучшения состояния здоровья – двигательная активность, включая плавание, скандинавскую ходьбу, танцы, игры и спорт.

– При этом самый доступный и наименее затратный способ увеличения двигательной активности – ходьба, которая практически не имеет противопоказаний, – рассказали в больнице.