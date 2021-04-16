Тюменскому грибнику, который нечаянно сжег восемь гектаров леса, грозит четыре года тюрьмы. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя села Раздолье Армизонского района. Мужчина нечаянно сжег лес. Инцидент произошел 15 октября 2020 года.

В этот день сельчанин пошел в лес за опятами. Вечером развел костер, и, пока он разгорался, отправился за валежником. От костра загорелась сухая трава, огонь перекинулся на сосны, уничтожив более шести гектаров деревьев.

– Через три дня любитель тихой охоты собирал грузди и решил заночевать в лесу. Он снова развел костер и лег спать, а утром проснулся от сильного задымления и ушел домой. Разгоревшийся пожар уничтожил почти два гектара сосен. Общий размер ущерба, причиненного природе, составил более 770 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Теперь с незадачливого грибника ведомство пытается через суд выбить деньги. Кстати, тюменцу грозит до четырех лет тюрьмы. Хотя он может отделаться исправительными работами на срок до двух лет.