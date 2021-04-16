В Тюмени владелец СТО изувечил брата гаечным ключом из-за спора о наследстве. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили пациента с переломами. Выяснилось, что в день происшествия потерпевший находился на СТО, владельцем которого является его двоюродный брат.

Между родственниками возник семейный конфликт на материальной почве. Мужчины не пришли к общему мнению по поводу раздела наследства. Хозяин СТО схватил гаечный ключ и несколько раз ударил по лицу брата, сломав нос и верхнечелюстные кости.

– Участковый доставил ранее судимого 40-летнего подозреваемого в отдел полиции. Мужчина признался, что не смог сдержать эмоций по причине употребления алкоголя, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время отделом дознания в возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Тюменца отпустили под обязательство о явке и надлежащем поведении.