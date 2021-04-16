«Чтобы блестела». На тюменской набережной наводят порядок

На тюменской набережной наводят порядок. Фото: Тюмень - наш дом

На тюменской набережной наводят порядок. Сотрудники «Тюменьгормоста» вычищают грязь, отмывают плиты, фонари и скамейки, прочищают водоотводные решётки, а также удобряют газоны и обновляют красочный слой урн.

– Технология содержания набережной отработана годами. Сначала на подтопляемой части – видовых площадках первого яруса – проводят обследование на предмет просадок разных элементов, затем приводят их в порядок. Обычно половодье оставляет после себя не менее 10 сантиметров речного ила. Чтобы нижний гранитный ярус парапета заблестел на солнце, его очищают лопатами, а после оттирают щетками, – рассказали в администрации.

Напомним, что у местных жителей появится возможность выбрать вариант преображения городских территорий. С 26 апреля по 30 мая на платформе Минстроя https://72.gorodsreda.ru/ можно проголосовать за понравившийся дизайн-проект, который планируется реализовать в 2022 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».