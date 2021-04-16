«Доктор с Вами»: жителей Тюмени ждут на акции по профилактике онкологии

Жителей Тюмени ждут на акции по профилактике онкологии. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В поликлиниках Тюмени завтра, 17 апреля, пройдет традиционная акция «Доктор с Вами», посвященная профилактике онкологических заболеваний. Целью мероприятия является своевременное выявление факторов риска и заболеваний на ранних стадиях.

– Надо привлечь людей, которые в силу своей занятости не могут посещать поликлинику в будние дни, а также тех, кто имеет отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям, – отметили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики призывает тюменцев уделить должное внимание своему здоровью и найти время в эту субботу прийти в поликлинику по месту жительства. Время работы акции уточняйте на сайте или по телефону вашей поликлиники по месту прикрепления.