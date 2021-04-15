В Тюмени мошенник убедил пенсионерку перевести ему 390 тысяч рублей через банкомат. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции города Тюмени поступило сообщение о мошенничестве. 66-летняя местная жительница заявила, что ее обманули и похитили 390 тысяч рублей.

Неизвестный, позвонив на сотовый телефон потерпевшей, представился сотрудником банка и под предлогом пресечения несанкционированного оформления кредита, похитил крупную сумму денег.

– Мошенник, используя психологическую тактику, убедил женщину пойти в отделение для банкоматов и перевести со своего счета деньги на подложные абонентские номера, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленника и задержать мошенника.