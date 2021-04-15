У Комарово в Тюмени построят транспортную развязку. Фото: Вадим Бегун

У Комарово в Тюмени построят транспортную развязку. Местные власти уже объявили конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации объекта с начальной суммой контракта 21,8 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель лота должен будет выполнить археологические обследования района или представить справку об отсутствии в зоне проектирования объектов историко-культурного наследия.

Также стало известно, что из первоначального варианта транспортной развязки типа «клеверный лист» будет исключен левоповоротный съезд в районе памятника природы регионального значения «Тополя», правоповоротный же сдвинут в сторону пересечения. Эта мера необходима для исключения присутствия объекта на территории зеленой зоны.

Кстати, за основу подрядчик возьмет проект «Строительство транспортной развязки в двух уровнях на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Тут появится надземный пешеходный переход. Сбор заявок продлится до 21 апреля.