«Справедливая Россия» поддержала законопроект об устройстве территории «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» открыт в Сочи по инициативе Президента России Владимира Путина. Фото: vk / sirius.talents Фото: vk.com

Сегодня госдума рассмотрела в первом чтении законопроекты о внесении изменений в Бюджетный Кодекс, в части первую и вторую Налогового кодекса РФ. Решение связано с принятием закона «О федеральной территории «Сириус».

«Справедливая Россия» поддержала этот законопроект. О мотивах поддержки на пленарном заседании рассказал первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

По словам заместителя, изменения в Бюджетном и Налоговом Кодексах помогут создать законодательный механизм функционирования первой в России федеральной территории «Сириус».

Эта территория создана еще в прошлом году на базе образовательного центра «Сириус», открытого в Сочи по инициативе Президента России. Она имеет особое устройство власти и собственный бюджет для развития инновационной научно-технологической деятельности. Инициативу Владимира Путина поддержала партия «Справедливая Россия – За правду».

Причин тому несколько: партия за то, чтобы российская молодежь имела возможности применить свои таланты и знания, создавая будущее родной страны вместо того, чтобы реализовывать свои смелые идеи и проекты за рубежом.

Также функционирование «Сириуса» как федеральной территории расширит доступ граждан и предпринимателей к участию в перспективных образовательных и научных проектах. Кроме того, будут созданы лучшие условия для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Имеретинской низменности, для эффективного использования объектов олимпийского наследия.

В Госдуме предлагают распространить на федеральные территории положения Бюджетного кодекса, установленные в отношении бюджетов субъектов и городов федерального значения, Налоговым кодексом РФ - устанавливать, вводить в действие и прекращать действие региональных налогов, обязательные к уплате в федеральной территории «Сириус». При этом местные налоги будут устанавливаться как НК РФ, так и нормативными правовыми актами представительного органа «Сириуса».

Для местных субъектов и субъектов РФ предусматривается возможность предоставления трансфертов в форме субвенций из бюджетов федеральных территорий. Кроме того, регулируется вопрос зачисления в бюджеты федеральных территорий доходов по источникам, формирующим доходы бюджетов субъектов.

«Справедливая Россия» за принятие законопроектов в первом чтении, поскольку таким образом будут сделаны первые шаги по интеграции федеральных территорий в бюджетный и налоговый процессы всей страны.

- На наш взгляд, очень важно, что в федеральном законодательстве четко прописывается весь механизм налоговой и бюджетной системы «Сириуса». Фракция СР считает, что на первом этапе это позволит финансово обеспечить реализацию полномочий федеральной территории, создать здесь не университетский кампус размером с город, а современный город с сильным и престижным университетом. Устройство власти, налоговой, бюджетной, финансовой системы в «Сириусе» должно быть таким, чтобы не только обеспечить инновационное развитие данной территории, но и сформировать масштабируемую модель развития для других территорий России. Мы готовы активно включиться в эту работу по созданию городов будущего по всей России», - заключил Александр Ремезков.