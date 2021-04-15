«Закончились деньги на продукты». В Тобольске пара расплатилась за товар сувенирными купюрами

В Тобольске пара расплатилась за товар сувенирными купюрами. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции от представителя одного из цветочных магазинов города поступило сообщение о том, что неизвестные расплатились с продавцом сувенирными пятитысячными купюрами. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. 34-летнего мужчину и 35-летнюю женщину обнаружили уже в Сургуте.

Оказалось, что уроженцы Челябинской области направлялись в Ханты-Мансийский автономный округ, по пути у них закончились деньги на бензин и продукты. Тогда злоумышленники решили расплатиться в магазине сувенирной купюрой, чтобы получить сдачу подлинными деньгами.

– Выбрав ближайшую торговую точку, подозреваемые приобрели товар на небольшую сумму и вручили подделку продавцу. Не заметив обмана, девушка сдала сдачу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанные свою вину признали. В отношении них отделом дознания возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.