На улице Кирова в Тюмени меняют трубы. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На улице Кирова в Тюмени заменят 200 метров старых труб. В выходные тут просел асфальт. Водовод исправно работал с 1978 года, теперь же пришло время реконструкции. Работы планируют завершить до 21 апреля.

– После проведения земляных работ стало понятно, что нарушен верхний свод трубы, к вечеру целостность пострадавшего участка сетей была восстановлена. Работы проводились без отключения услуг потребителям, – отметил и. о. начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Константин Бушуев.

В компании также добавили, что при восстановлении сетей водоотведения часто применяются технологии, позволяющие проводить работы незаметно для горожан – без отключения водоснабжения и больших разрытий.

Также стало известно, что за последние три года было реконструировано более 100 километров канализационных коллекторов. Всего на обслуживании водоканала 950 км сетей и 102 насосные станции водоотведения.