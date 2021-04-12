В Тюмени отремонтируют дорогу до парка Гагарина. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени отремонтируют улицу Тобольский Тракт, которая ведет к парка Гагарина, длиной 1,7 километра. Согласно заключенному контракту, работы планируется закончить до середины октября.

– Также запланирован ремонт дождеприемных колодцев, нанесение разметки и установка необходимых знаков. Для комфорта пешеходов будут проложены тротуары и устроены газоны, – добавили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве отметили лесопарк имени Ю. А. Гагарина. Он пользуется большой популярностью среди тюменцев, часто горожане называют его «легкими» заречной части города. Летом здесь можно покататься на велосипедах, а зимой – на лыжах. Общая площадь лесопарковой зоны составляет около 105 гектаров.

Напомним, что свое современное название лесопарк получил 17 апреля 1961 года. Именно тогда по просьбе комсомольцев Мысовскую рощу переименовали в парк имени Ю. А. Гагарина. В 2002 году лесопарку присвоили статус природного памятника регионального значения.