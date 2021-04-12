В тюменской библиотеке проводят флешмобы в честь Дня космонавтики

В тюменской библиотеке проводят флэшмобы в честь Дня космонавтики. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева в честь Дня космонавтики проводит онлайн-мероприятия на своей страничке в Instagram. Принять участие в научных квизах и флешмобах может каждый.

Сегодня, 12 апреля, проходит акция «По следам космических достижений». В ее рамках горожанам предстоит найти в городе следы космических достижений, например памятников культуры. Также надо нарисовать рисунки на асфальте и сделать фото в костюмах и выложить фотографии у себя на страничке в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram в течение дня с хештегами: #БиблиотекаМенделеева, #РДШ, #НаукаРДШ, #ДеньКосмонавтикиРДШ.

Кроме того, библиотека организует онлайн-флешмоб под названием «Наука – это космос». Тюменцам предлагают в своем аккаунте в Instagrame разместить пост с изображением любого простого предмета или явления и объяснить, при чем тут наука, после чего передать эстафету друзьям. Хештеги – #БиблиотекаМенделеева, #НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки.