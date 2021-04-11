Жители Тюмени смогли проверить свои силы в космических испытаниях

Фото: Сергей Куликов

В преддверии Дня космонавтики горожанам представилась возможность совершить свой первый VR-полет за пределы Земли. Сегодня, 11 апреля, молодогвардейцы организовали акцию «Готов к звездному космосу».

Владимира Сбитнева, руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия», рассказал, что тюменцам было предложено отпраздновать знаменательное событие – 60-летие полета Юрия Гагарина – первого человека в космосе. В 1961 году он осуществил тысячелетнюю мечту людей.

В начале мероприятия у всех желающих отправиться в космос проверили знания в данной области. В опросе приняли участие более 100 человек. На главные вопросы, которые составлялись по общеизвестным фактам, тюменцы дали верные ответы.

Прежде, чем "отправиться в полет", участникам мероприятия было необходимо пройти экспресс-подготовку и медицинский осмотр. Будущим космонавтам измерили объем легких. Для этого они надули шарик. После претенденты на «полет» прошли пятиметровую дистанцию в специальный очках - «луноходах», искажающих пространство. Старт на полосе препятствий начинался со знаменитой фразы Юрия Гагарина «Поехали!».

- Было не так уж и просто. Сложно было понять, где пол, по которому нужно идти, - поделились впечатлениями участники, проходившие полосу препятствий.

После того, как "космонавты" преодолели непростые испытания, они отправились в свой первый полет с помощью очков виртуальной реальности. Все участники получили памятные подарки - значки «ГЗК: готов к звездному космосу».

- Задания были не такими сложными, старались, чтобы людям было просто интересно. Задача не стояла удивить технологическим прогрессом или непреодолимыми трудностями. Главное - напомнить о значимой дате в истории Отечества, заинтересовать молодое поколение этой темой, - подчеркнул Владимир Сбитнев.