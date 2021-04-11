РДШ запустили челлендж, посвященный Дню космонавтики

Скриншот записей "Вконтакте" Фото: Виктория Стеблова

Российское движение школьников в Тюмени запустили соревновательный челлендж, посвященный Дню космонавтики. Онлайн-мероприятие представляет собой аналог «Большой гонки» РДШ, только вместо машинок на этот раз ракеты. Организаторы челленджа планируют привлечь к участию максимальное количество учеников из разных муниципалитетов.

Участникам мероприятия необходимо разместить на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» поздравление с Днем космонавтики и привести факт из истории отечественного периода покорения космоса. Это могут быть факты о первом космонавте, космических кораблях, спутниках, технологиях и многом другом, что хоть как-то связано с историей освоения космоса. Запись на своей страничке в социальной сети нужно разместить до 12 апреля включительно с хештегами #РДШ, #РДШ72, #РакетаРДШ.

Чем больше участников примет участие в челлендже, тем выше поднимется ракета их муниципалитета. Задача всех участников – долететь до Марса.