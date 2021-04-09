Жители тюменской деревни Ушакова жалуются на непроходимую грязь. Фото - "Наш Столичный | Тюменский район" в ВК.

Жители тюменской деревни Ушакова жалуются на непроходимую грязь. Они даже поставили табличку: «Лужа имени Ивановой С.В.». Напомним, что Светлана Иванова является главой Тюменского района.

Недовольные такой ситуацией люди залили фотографии с места в социальные сети. На них видна табличка и, действительно, жуткая грязь, по которой просто невозможно идти. Да и проедет по ней не любая машина, а, вероятно, только внедорожник.

– Площадки индивидуального жилищного строительства в деревне Ушакова больше других в районе оказались затоплены талой водой. Работы по водопонижению администрация Переваловского муниципального округа ведет в деревне с начала недели: прочищаются и углубляются канавы для пропуска воды в сторону леса. Сегодня эта работа также продолжается, – сообщили в администрации Тюменского района.

В ведомстве также отметили, что для строительства дорог на этой территории в январе 2021 года был заключен муниципальный контракт на подготовку проектной документации по объекту. Срок подготовки проекта – до конца августа, затем его направят на госэкспертизу. Само строительство начнется после получения положительного заключения и при условии достаточного финансирования из областного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В будущем Тюмень утонет в грязи

Горожанам рассказали, как будет выглядеть областной центр через несколько десятилетий (подробнее)